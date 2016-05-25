أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ أمراض نساء: ثلث المصابات بالعقم يعانين من داء بطانة الرحم المهاجرة

Google+ Print
أستاذ أمراض نساء: ثلث المصابات بالعقم يعانين من داء بطانة الرحم المهاجرة أستاذ أمراض نساء: ثلث المصابات بالعقم يعانين من داء بطانة الرحم المهاجرة
قال الدكتور جاسر البشرى، أستاذ أمراض نساء وتوليد جامعة عين شمس، إنه تم التوصل إلى حل لمنع وفاة التوائم نتيجة استحواذ أحدهم على نسبة من الدم أكبر من الآخر، عن طريق كى الأوعية الدموية التى تصل بين الجنينين وذلك باستخدام المنظار والليزر.

وأضاف البشرى خلال المؤتمر العشرين الدولى لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس تحت عنوان "صحة المرأة.. التغلب على الصعاب"، أن داء بطانة الرحم المهاجرة من المشكلات الكبيرة، حيث تمثل 70% من نسبة أوجاع الحوض عند النساء وثلث السيدات اللواتى يعانين من العقم يعانين من داء بطانة الحوض.

وأوضح نائب رئيس المؤتمر أن سبب هذه الحالة له عدة نظريات، القديم منها يؤمن بأن بطانة الرحم تترك الرحم وتمر بالأنابيب وتهرب إلى داخل الحوض، ولكن النظريات الحديثة تقول "إنها تنقل بالدم أو هذه السيدة تعانى من مشكلة فى المناعة ما يؤدى إلى حدوث التصاقات فى الحوض وهو ما يؤثر على الأنابيب ويمنع الحمل ويؤدى إلى أوجاع الحوض".

وأشار الدكتور جاسر إلى أن الأبحاث الجديدة تفيد بإمكانية استخدام المناظير الجراحى فى التغلب على هذه المشكلة ولاستئصال الالتصاقات التى تحدث وإعادة شكل الرحم والأنابيب مرة أخرى حتى تتمكن السيدة من الحمل مرة أخرى، والتخلص من الآلام وزيادة فرص الحمل.

للقيصريات المتكررة.. تعرفى على أخطار التصاق المشيمة بجدار الرحم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365