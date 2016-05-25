أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خبراء العالم يوصون بإجراء عملية تغيير مسار المعدة لعلاج مرض السكر نهائيا

Google+ Print
خبراء العالم يوصون بإجراء عملية تغيير مسار المعدة لعلاج مرض السكر نهائيا خبراء العالم يوصون بإجراء عملية تغيير مسار المعدة لعلاج مرض السكر نهائيا
أوصى فريق من أكبر خبراء الطب فى العالم بضرورة استخدام جراحات السمنة من أجل السيطرة على مرض السكر من النوع الثانى، لافتين إلى أن المرض أصبح أشبه بالوباء، ولن تكفى الأدوية والعادات الغذائية البسيطة أن تساهم فى السيطرة عليه.

وأوصى تقرير صادر عن 46 منظمة دولية حول العالم بأن تصبح جراحات السمنة وبالأخص عملية تغيير مسار المعدة من العمليات الروتينية، وتدعم الدول إجرائها كما هو الحال مع جراحات استبدال الركبة والحوض.

وأوضح التقرير أن هذه العملية ستساعد المرضى على تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالى الحد من السعرات الحرارية والتخلص من الكيلوات الزائد، وفى النهاية تنخفض مستويات السكر بالدم.

كما أكد الباحثون أن عملية تغيير مسار المعدة ستساهم فى تحفيز حدوث تغييرات كبيرة فى بكتيريا الأمعاء، بما يساهم فى تقليل سكر الدم، لافتين إلى أن هذه النصيحة تعد تغير جذرى كبير فى توصيات علاج مرض منذ استخدام حقن الأنسولين، ومن المتوقع أن يساهم ذلك فى حدوث تحسن ملحوظ فى صحة الآلاف من مرضى السكر.

وأصدر الباحثون هذه التوصيات بعد إجراء 11 تجربة إكلينيكية على عدد كبير من مرضى السكر، وأكدت النتائج أن عملية تغيير مسار المعدة ساهمت بشكل ملحوظ فى خفض تركيزات سكر الدم إلى مستوى لا يعتبر فيه الشخص مريضا، أو تقليلها بشكل ملحوظ يساهم فى تحسين صحة المرضى.

وفى الوقت نفسه أشار خبراء العالم إلى أن جراحات السمنة لن تصلح لجميع مرضى السكر، لكنها يجب أن تكون خيارا متاحا أمام الجميع مثل الحلول العلاجية الأخرى المتمثلة فى تناول الأدوية وتغيير أسلوب الحياة والعادات الغذائية، بينما ستصبح حل إجبارى وضرورى لكل مرضى السكر الذين يعانون من السمنة المفرطة ويمتلكون مؤشر كتلة جسم أكبر من 40.


>- تلوث الهواء يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب لمرضى السكر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365