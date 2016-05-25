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دراسة: اكتشاف خلايا المخ التى تجعلنا نشعر بالرغبة فى النوم

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دراسة: اكتشاف خلايا المخ التى تجعلنا نشعر بالرغبة فى النوم دراسة: اكتشاف خلايا المخ التى تجعلنا نشعر بالرغبة فى النوم
كشفت دراسة حديثة عن وجود خلايا فى المخ تجعلنا نشعر بالرغبة فى النوم، وتزداد نشاطا كلما قام الشخص بتأجيل موعد نومه، موضحة أن هناك مجموعة من الخلايا بالمخ مسئولة عن ما يسمى "بالحرمان من النوم"، وتصبح أكثر نشاطا كلما ازدادت فترة استيقاظ الشخص.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الباحثين فى جامعات جون هوبكينز للطب وبالتيمور وماريلاند فحصوا أدمغة ذباب الفاكهة، حيث إنها تتصرف بطريقة مشابهة للبشر عندما تنام، وتمكن الباحثون من تحديد خلايا فى المخ مسئولة عن توليد الشعور المزمن بالنعاس عند تأخير ميعاد النوم.

من جانبه قال الدكتور مارك وو أستاذ الأعصاب بجامعة جون هوبكينز للطب "فى ظل ما توصلنا إليه فإن هذا هو التحديد الأول من نوعه للآلية التى تقف وراء الطبيعة القابلة للتعديل للحرمان من النوم".

وتعرض نتائج الدراسة نظرة فاحصة فى اضطرابات النوم لدى الإنسان مثل الأرق وتتيح استراتيجيات جديدة لتعزيز نوم طويل المدى لهؤلاء الذين لا يجدون ما يوفر الراحة لهم فى العلاجات الحالية.

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