الشئون المعنوية تعرض فيديو لعمليات الجيش بالمرحلة الثالثة من "حق الشهيد"

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، مقطع فيديو يتضمن مجموعة للعمليات خلال المرحلة الثالثة من حق الشهيد، التى نجحت خلالها القوات المسلحة على مدار أربعة أيام من قتل 85 عنصرا إرهابيا خلال الضربات الجوية.

كما نجحت عناصر المدفعية بمناطق الشيخ زويد ورفح فى تدمير وحرق 190 عشة و57 منزلا تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق عملياتها الإجرامية، والقبض على 3 أفراد من المشتبه بهم، وتدمير 10 سيارات وخمس دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة الارتكازات والنقاط الأمنية، وتدمير 73 ملجئا ومخبئا تستخدمها العناصر الإرهابية بمناطق الزوارعة والنصرانية واللفيتات والعبادى والشدايدة والجريعى.

ويشير الفيديو، الذى تم تصويره بمعرفة إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، إلى العمليات الموسعة التى قادتها عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين لتصفية جيوب وأوكار الإرهاب فى سيناء.

ننشر صور المرحلة الثالثة من عملية حق الشهيد فى سيناء

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