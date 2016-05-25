رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض لتوفير السلع بأسعار مناسبة

افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بصالة الصندوق الاجتماعى للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر، معرض "أهلاً رمضان"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، ورافقه خلال الافتتاح وجولة التفقد وزراء التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيلن والتنمية المحلية لدكتور أحمد زكى بدر.

ويأتى إقامة هذا المعرض فى إطار حرص الدولة على توفير كافة السلع للمواطنين بالكميات والاسعار المناسبة، وكذا استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث يشارك فيه كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، بالاضافة إلى بعض المنتجين والموردين من القطاع الخاص.

ويتزامن مع انطلاق هذا المعرض افتتاح عدد من المعارض بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للوصول إلى كافة المواطنين لإتاحة وتلبية متطلباتهم من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة.

- "التموين" و"الغرف التجارية" يعولان على "أهلا رمضان" لتخفيض الأسعار.. تعاون بين القطاعين العام والخاص لإنجاح المعرض.. "حماية المستهلك"يخصص 81 جمعية لرقابة الأسواق.. خالد حنفى يتواصل مع"الداخلية"للتأمين