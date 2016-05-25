السيطرة على حريق شب بـ"محصول بصل" بإهناسيا فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب فى محصول بصل تصدير، بقرية معصرة نعسان التابعة لمركز أهناسيا.

كان اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بنشوب حريق فى محصول بصل مُعد للتصدير، ومشون بقطعة أرض بقرية معصرة نعسان بدائرة المركز.

وانتقلت الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء، بمعاونة أهالى القرية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لمنازل القرية .

دلت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إهناسيا، أن محصول البصل، ملك أشرف محمود حسين الدهشورى، مقيم بقرية "معصرة نعسان" وأنه قام بتجهيزه وتشوينه بقطعة الأرض لعرضه على التجار تمهيدًا لتصديره.

وأفادت التحريات أن الحريق شب نتيجة شدة الرياح التى تسببت فى سقوط نخلة على الأسلاك الكهربائية وتطايرت منها الشرارات لتشتعل فى محصول البصل، وساعد قش الأرز المستخدم فى تغطية المحصول فى سرعة انتشار النيران التى أتت على المحصول بالكامل.

تم تحرير المحضر رقم 2097 لسنة 2016 إدارى إهناسيا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى انتدبت المعمل الجنائى، ولجنة من الجمعية الزراعية، حيث قدرت الخسائر بـ 250 ألف جنيه.

- ضبط 50 جوال دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف