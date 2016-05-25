ضبط وإحضار 25 شخص لاتهامهم بتجريد عجوز «مسيحية» من ملابسها كاملة بسبب خطئية ابنها مع مسلمة

قال إيهاب رمزى المحامى، إن قوات الأمن بمديرية أمن المنيا، قاموا بضبط 5 مسلمين، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار 25 مسلمين، على خليفة قيامهم بإشعال النيران فى منازل أقباط بقرية بقرية كرم أبو عمير، التابعة لمركز أبو قرقاص فى محافظة المنيا، وقيامهم بتجريد عجوز “مسيحية” من ملابسها كاملة فى شوارع المنيا بسبب خطئية ابنها مع مسلمة.

وطالب رمزى بسرعة القبض على باقى المتهمين، مؤكدا أنهم متواجدين فى القرية، كما طالب بسرعة ضبط الاسلحة النارية والرشاشات التى استخدموها فى الحادث.

وأكد المحامى أنه بانتظار تقارير معامل الادلة الجنائية لبيان اسباب الحريق، مطالبا بضرورة تدخل الدولة وصرف تعويضات للمضارين.

فتنة جديدة فى المنيا، بسبب وجود علاقة بين شاب ‫‏مسيحى وفتاة ‫‏مسلمة‬، انتهت بمشاهد مؤسفة ومشاجرات عنيفة بقرية كرم أبو عمير، التابعة لمركز أبو قرقاص فى محافظة المنيا، بعدما قام أهالى القرية بتجريد والدة الشاب العجوز التى تخطت 60 عاما من ملابسها وجرها على الأرض.

تفاصيل الواقعة حسب شهود عيان، بدأت بسبب تردد شائعات فى القرية عن وجود علاقة بين شاب قبطى يدعى “دانيال.ع” وشهرته أشرف عبده 31 عامًا ، صاحب محل أدوات منزلية، وفتاة مسلمة “تدعى “ن.ر” ربة منزل32 سنة، مما أثار حفيظة زوجها، وقام بتطليقها، وتسبب فى وقوع اشتباكات طائفية بالقرية.

وتجمهر عدد من مسلمى القرية أمام منزل الشاب القبطى، وأحرقوا منزله و7 منازل أخرى للقرية من بينها 3 منازل للمسلمين امتدت إليها النيران ومخزن بلاستيك ملكا للأقباط.

وأضاف شهود العيان، أن تهديدات وصلت للشاب المسيحى، فترك منزله فى القرية هو وأسرته، وترك والده ووالدته فى الدور الأول نظرًا لكبر عمرهما، ولأن والده عمره 70 عامًا.

وفى يوم الحادث قام المسلمون بالتعدى على والدة الشاب المسنة بشوارع القرية دون رحمة ومزقوا ملابسها، حيث قاموا بتجريدها من ملابسها كاملة وجرها على الأرض.

وقامت أجهزة الأمن بفرض كردون أمنى بمحيط القرية ، لمنع تجدد الاشتباكات بعد أن تم القبض على 5 من طرفى المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة للتحقيقات.