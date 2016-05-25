الحدود يمنح الشرطة فرصة أخيرة بالفوز على أسوان

منح فريق حرس الحدود فرصة أخيرة لاتحاد الشرطة من أجل البقاء بعد أن هزم أقرب ملاحقيه أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

الحدود الذي ضمن الهبوط رسميا مع غزل المحلة حقق انتصاره الثالث هذا الموسم بعد أن فاز على المصري وغزل المحلة.

حصول أسوان على نقطة واحدة مع فقدان الشرطة لأي نقطة في المباريات الأربع المقبلة له كان سيهبط رسميا باتحاد الشرطة للممتاز ب.

ولعب أسوان المباراة منقوصا من لاعبه محمود مكي بعد أن حصل على إنذارين في سبع دقائق بعد خطأين ارتكبهما ليتعرض للطرد في الدقيقة 27.

وسجل فؤاد سلامة مدافع أسوان هدف حرس الحدود الوحيد في الدقيقة 36 بالخطأ في مرماه بشكل غريب بعد أن حاول تشتيت كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليلعبها في شباك فريقه من فوق الحارس.

ورفع حرس الحدود رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في المركز الـ17 من ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد أسوان عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.