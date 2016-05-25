مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المقاولون.. إيفونا يتقدم وطرد لثنائي ذئاب الجبل

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي والمقاولون الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.
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ق32: مراوغة جيدة من أونوش لأحمد فتحي ثم توغل داخل منطقة جزاء الأهلي، سدد الكرة حولها أحمد عادل لركنية.
ق30: ركلة حرة للمقاولون نفذها كريم الديب مرت من فوق حائط الصد مقوسة لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى أحمد عادل.
ق28: تسديدة من السعيد من حدود منطقة الجزاء اصطدمت في قدم مدافع المقاولون ووصلت ضعيفة في يد الحارس أبو السعود.
ق23: طرد لكلًا من أحمد علي وأحمد مودي للإعتراض على قرار الحكم.
ق22: تسديدة أرضية قوية من عبد الله السعيد تصدى لها أبو السعود الذي ارتدت من يده الكرة، انطلق إيفونا وتدخل على الكرة للتجه نحو الشباك.
- إيفونا يسجل الأول.
الأخطاء: الأهلي 3-3 المقاولون
ق14: دخول أونوش وخروج عمر جمال للإصابة.
ق7: تسديدة من عمر جابر لكن مرت بيعدة عن الـ3 خشبات.
ق5: تسديدة من وليد سليمان مرت بعيدا عن المرمى.
ق2: عرضية من أحمد فتحي على القائم الثاني لمرمى المقاولون مررها مؤمن لإيفونا لكن مرت بعيدة عن اللاعب الجابوني.
- انطلاق المباراة