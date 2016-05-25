مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المقاولون.. إيفونا يتقدم وطرد لثنائي ذئاب الجبل

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي والمقاولون الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

للتعرف على تشكيل الفريقين

--------------------------------------

ق32: مراوغة جيدة من أونوش لأحمد فتحي ثم توغل داخل منطقة جزاء الأهلي، سدد الكرة حولها أحمد عادل لركنية.

ق30: ركلة حرة للمقاولون نفذها كريم الديب مرت من فوق حائط الصد مقوسة لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى أحمد عادل.

ق28: تسديدة من السعيد من حدود منطقة الجزاء اصطدمت في قدم مدافع المقاولون ووصلت ضعيفة في يد الحارس أبو السعود.

ق23: طرد لكلًا من أحمد علي وأحمد مودي للإعتراض على قرار الحكم.

ق22: تسديدة أرضية قوية من عبد الله السعيد تصدى لها أبو السعود الذي ارتدت من يده الكرة، انطلق إيفونا وتدخل على الكرة للتجه نحو الشباك.

- إيفونا يسجل الأول.

الأخطاء: الأهلي 3-3 المقاولون

ق14: دخول أونوش وخروج عمر جمال للإصابة.

ق7: تسديدة من عمر جابر لكن مرت بيعدة عن الـ3 خشبات.

ق5: تسديدة من وليد سليمان مرت بعيدا عن المرمى.

ق2: عرضية من أحمد فتحي على القائم الثاني لمرمى المقاولون مررها مؤمن لإيفونا لكن مرت بعيدة عن اللاعب الجابوني.

- انطلاق المباراة