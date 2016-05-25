حماس تعتزم إعدام المدانين بجرائم قتل فى غزة

قالت حركة حماس الحاكمة لقطاع غزة إنها تعتزم اعدام المواطنين المدانين بجرائم قتل حتى دون الحاجة إلى موافقة الرئيس الفلسطينى.

وصدق نواب حماس على 13 حكما بالإعدام اليوم الأربعاء بعد ضغوط متزايدة من أسر الضحايا.

وفى الضفة الغربية رفض الرئيس الفلسطينى محمود عباس التصديق على أحكام حماس، وقال المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الإعدام الوشيكة.

وانقسم الفلسطينيون منذ طردت حماس قوات عباس من غزة عام 200. وعلى الرغم من اتفاق المصالحة الذى جرى التوصل إليه عام 2014، لا تزال حماس تسيطر على غزة.

وخلال حرب عام 2014 مع إسرائيل، نفذت حماس عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق 23 جاسوسا مزعوما. كما أعدمت 19 شخصا أدينوا بجرائم قتل أو تعاون مع إسرائيل منذ عام 2007.

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