بالصور..محافظ المنيا يستقبل وفدا صينيا لاستكمال إجراءات إنشاء مدينة للصناعات النسيجية

استقبل اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم الأربعاء وفدا من مستثمرين ورجال أعمال صينيين برئاسة زاو ينجزن نائب رئيس المجلس الصيني للصناعات النسيجية، وبحضور محمد قاسم، نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية

حيث استعرض الجانبان استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بالمحافظة، على مساحة 306 فدان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بالتعاون مع الجانب الصيني وفقا لاتفاقية تعاون تم توقيعه مؤخرا مع الصين ، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال صناعة الغزل والنسيج والأفق المستقبلية لهذه الصناعة الهامة في مصر.

وأكد المحافظ إن إنشاء المدينة الجديدة يسهم وبصورة مباشرة في تحقيق إستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، كما تسهم في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الواعدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أكد المحافظ على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالبدء في إنشاء المدينة النسيجية والتي ستسهم بشكل كبير في دفع التنمية في المحافظة وقال انه سيتم دعم الجانب الصيني بكافة البيانات والمعلومات حول المحافظة والمنطقة الصناعية على وجه الخصوص من خلال إعداد ملف كامل حول المحافظة .

من جانبه أشاد زاو ينجزن نائب رئيس المجلس الصيني للصناعات النسيجية، بتوفر كافة المرافق في المنطقة الصناعية واصفا المنيا بأنها محافظة تتمتع بكل مقومات التنمية وقال إن بلاده تولى اهتماماً كبيراً بالصناعات النسيجية، كما أن لديها ميزة تنافسية عالية فى هذا المجال، مشيراً إلى استعداد الصين لتقديم الدعم للحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن زيارة الوفد من شأنها زيادة التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الصناعات النسيجية، مشيراً إلى سعى الشركات الصينية لتوسيع نطاق عملها خارج حدود الصين وهو ما يزيد من فرص زيادة الاستثمارات الصينية فى مجال الصناعات النسيجية بالسوق المصرى

وقال محمد قاسم ، نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية ، إن هناك إستراتيجية قومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج ، والبداية ستكون من الصعيد ،موضحا أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات النسيجية، باعتباره أحد أهم القطاعات، التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة، وقيمة مضافة عالية ،وستعيد الريادة لمصرفي تجارة المنسوجات في أفريقيا.

ولفت نائب رئيس المجلس المصري للصناعات النسيجية، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار التنسيق المشترك بين الجانبين لوضع إطار عام لتنفيذ الاتفاق الذى وقعته الحكومتين المصرية والصينية بشأن إنشاء مدينة الصناعات النسيجية بمحافظة المنيا، والذى يستهدف إقامة مدينة متكاملة لكافة المراحل الخاصة بالصناعات النسيجية سواء كانت غزل أو نسيج أو صباغة أو ملابس جاهزة أو مفروشات.

وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاق آخر خلال المرحلة القريبة المقبلة يضم المجلسين والهيئة العامة للاستثمار ويتضمن الاستفادة من الخبرات الصينية المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج خاصة وأن الصين تعد من كبرى الدول المصدرة للمنتجات النسيجية فى العالم بحصة سوقية تبلغ 40%، وكذا جذب المزيد ممن الاستثمارات الصينية للعمل بهذا المجال، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير مصرية صينية مشتركة بهدف متابعة انشاء المدينة والتنسيق بين رجال الاعمال والمسئولين الحكوميين فى كلا البلدين

وقام الوفد بتفقد الموقع الخاص بالارض التي ستقام عليها مدينة الصناعات النسيجية كما زار الوفد المنطقة الأثرية ببني حسن.

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