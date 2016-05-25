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نصائح العناية بالنباتات المنزلية

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الأربعاء 25-05-2016 19:20

ترغب كثيرات في تزيين منازلهن بالنباتات بأنواعها؛ لإضفاء أجواء طبيعية وجمالية في المساحة، إلا أن النباتات المنزلية تتطلب عناية واهتماماً، لذا يقدم لك "سيدتي. نت" نصائح مفيدة، في هذا المجال:

- غيّري تربة النباتات المنزلية كل سنة، وانقليها من الوعاء القديم إلى وعاء جديد.
- انشري السماد بالتساوي حول النبتة.
- احرصي على إيصال الماء إلى جذور النبتة عند ريّها، مع تجنّب الإفراط في كميّة المياه أثناء الري؛ تفادياً لإتلاف جذورها، خصوصاً في الشتاء.
- نظّفي النبتة من الأوراق الجافّة مرّة في الأسبوع.
- ضعي النباتات المنزلية في مساحة تكون درجة حرارتها أقل من الدرجة، التي يتطلبها الإنسان لراحته.
- عرّضي النباتات للتهوئة الدائمة والإضاءة الطبيعية لتعزيز عمليّة نموّها.

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سيدتي