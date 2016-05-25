نصائح العناية بالنباتات المنزلية

ترغب كثيرات في تزيين منازلهن بالنباتات بأنواعها؛ لإضفاء أجواء طبيعية وجمالية في المساحة، إلا أن النباتات المنزلية تتطلب عناية واهتماماً، لذا يقدم لك "سيدتي. نت" نصائح مفيدة، في هذا المجال:

- غيّري تربة النباتات المنزلية كل سنة، وانقليها من الوعاء القديم إلى وعاء جديد.

- انشري السماد بالتساوي حول النبتة.

- احرصي على إيصال الماء إلى جذور النبتة عند ريّها، مع تجنّب الإفراط في كميّة المياه أثناء الري؛ تفادياً لإتلاف جذورها، خصوصاً في الشتاء.

- نظّفي النبتة من الأوراق الجافّة مرّة في الأسبوع.

- ضعي النباتات المنزلية في مساحة تكون درجة حرارتها أقل من الدرجة، التي يتطلبها الإنسان لراحته.

- عرّضي النباتات للتهوئة الدائمة والإضاءة الطبيعية لتعزيز عمليّة نموّها.