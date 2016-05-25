التركية نورغول يشلشاي تتبنّى هذه الممثلة

بعد أن طوت الممثلة التركية نورغول يشلشاي قضيتها مع الممثل أركان بيتككايا الذي شاركها بطولة مسلسل "حطام"، بدأت في بروفات فيلمها السينمائي الجديد "فرصة ثانية" مع الممثل والمغني أوزجان دنيز في ثاني تجربة فنية لهما معاً بعد مسلسل "قصر الحب".

وقد تبنّت نورغول مجدداً كعادتها وجهاً نسائياً جديداً هي "عفرا ساراتش أوغلو"، التي تشاركها وأوزجان بطولة الفيلم، بعد دخولها التمثيل من بوابة عالم الموضة والأزياء كمعظم نجوم ونجمات تركيا .

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل دورها، فإنه من المتوقع أن تكون إبنتها في الفيلم.

وقد نشرت نورغول صورة سيلفي مرحة لها معها على "أنستقرام"، وعبرت بكلمات قليلة عن حبها الكبير لها.

يذكر أن نورغول سبق وتبنّت فنياً الممثلتين الشابتين إلينا بوز وليلى تانلار اللتان لعبتا دور ابنتيها في مسلسل "حطام"، وقد وصفتهما نورغول بالوفيتين لأنهما الوحيدتان المستمرتان بالتواصل معها لليوم من فريق المسلسل، الذي لا يتصل بها أحد من العاملين فيه، مراعاةً منهم لشعور بطله أركان بيتككايا بعد خلافه الحاد معها.

وينتظر محبو أوزجان ونورغول بشغف عرض هذا الفيلم، علماً أنهما قدّما سابقاً فيلماً كان بمثابة التكملة لمسلسل "قصر الحب".

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