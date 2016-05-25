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هيفاء وهبي تهدد: هناك من أحب ان ألكمهم على وجههم

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الأربعاء 25-05-2016 14:14

بين الحب والكراهية، تراوحت أحاسيس الفنانة هيفاء وهبي خلال جولتها النهارية بالأمس في أسواق بيروت، حيث عبرت بصراحة عن انزعاجها من بعض الناس الذين لا تتمنى سوى أن توجه لهم لكمة على وجوههم.
هيفاء وهبي نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" ثلاث صور لها، خلال يوم واحد، وعلقت على الصورة الاولى:"الخبر السيء: "أنتم تقاضونني يومياً" والخبر الجيد:" أنا لا أكترث لرأي أحد". بينما علقت على الصورة الثالثة "أحب كل الناس، البعض أحب أن أكون معهم، والبعض الآخر أفضل تجنبهم، وهناك من أحب أن ألكمهم بقبضة يدي على وجههم".

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سيدتي