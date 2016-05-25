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بالصور..سمية الخشاب ووالدتها في معرض نسائي بالكويت

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الأربعاء 25-05-2016 14:18

وصلت الفنانة سمية الخشاب إلى الكويت أمس للمشاركة في افتتاح الدورة الأولى لمعرض زواره إكسبو النسائي بالكويت والذي ينطلق اليوم الأربعاء،وذلك بعد أن تم اختيارها ضيف شرف المعرض لهذه الدورة ومن المقرر أن تشارك سمية في افتتاح المعرض الذي يضم أحدث المنتجات النسائية المحلية. وقد عبرت سمية عن سعادتها بالمشاركة في المعرض مؤكدة أن دعم الصناعات المحلية وخاصة النسائية تعتبر من الأشياء المميزة بالنسبة لها. وأضافت أن مثل هذه المعارض تكشف عن مواهب مختلفة في مجالات متعددة وتفتح المجال لعدد كبير من السيدات للانطلاق على الساحة.
وقد سافرت سمية بصحبة والدتها وكان في استقبالها بعض أفراد الشركة المنظمة للمعرض تحت إشراف فوز وهند البرغش والصحفي محمد النجاده،كما استقبلها أيضاً مدير فندق الجميرا الذي تقيم فيه خلال فترة تواجدها بالكويت.

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سيدتي