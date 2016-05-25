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أول صورة لنانسي عجرم بعد اقتحامها مجال التمثيل

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الأربعاء 25-05-2016 15:52

تقمّصت الفنانة نانسي عجرم شخصية الفنانة الراحلة هند ابي اللمع، بينما تقمّص الفنان عادل كرم شخصية الممثل عبد المجيد مجذوب، للترويج لإطلالة نانسي في الحلقة الأخيرة من برنامجه "هيدا حكي" والتي سيتم عرضها الأسبوع المقبل.
وتم نشر صور ومقطع قصير لنانسي عجرم وعادل كرم وهما يطلان بهاتين الشخصيتين عبر الحسابات الشخصية لأسرة البرنامج والحساب الرسمي لـ نانسي عجرم على موقع "إنستقرام"، وبدا لافتاً تبادلهما للعبارة الشهيرة "ألو... حياتي"، التي كان يستخدمها الثنائي عبد المجذوب وهند ابي اللمع في مسلسلهما الشهير "حول غرفتي".
كما نشر مخرج برنامج "هيدا حكي" صورة تجمعه بنانسي عجرم وهي تطل بـ "لوك" الراحلة هند أبي اللمع.

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سيدتي

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