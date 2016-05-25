نجمة هوليوود تزور مواقع التفجيرات في سوريا

تواجدت الممثلة الأمريكية كارلا أورتيز Carla Ortiz، يوم أمس الثلاثاء 24 مايو/أيار، في مواقع التفجيرات الإرهابية في سوريا وتحديداً في كل من مدينتي جبلة وطرطوس.

وكتبت الممثلة على صفحتها الخاصة في "فيس بوك": "وصلت إلى الساحل السوري في الساعة الواحدة صباحا واستيقظت في وقت لاحق على أصوات عشر انفجارات كانت تبعد عني قرابة 20 دقيقة".

وتابعت النجمة البالغة من العمر 39 عاماً حديثها بالقول: "وصلت إلى المكان ورأيت عشرات الكتب والدفاتر منتشرة والناس يركضون"، واصفة آثار التفجيرات بالمرعبة.

وفي هذا السياق التقت الممثلة عددا من أهالي المنطقة قرب المستشفيات التي نقل إليها الجرحى.

وأكدت كارلا أنها ترفض الاعتقاد بأننا غير قادرون على فعل شيء حيال ما يجري، ومن غير الممكن أن نكون عاجزين عن اتخاذ موقف تجاه هؤلاء، فلا يفقد الأمل في الإنسانية وعظمتها.

وكانت كارلا أورتيز نشرت أيضاً قبل أيام من الحادثة صورا من داخل مدينة دمشق وأرفقتها بتعليق كتبت فيه "دمشق زهرة الياسمين.. هي الأرض المباركة السحرية، والسلام الذي يسود كل شيء".

يذكر كارلا أورتيز وصلت إلى سوريا قبل أيام، من أجل إنتاج فيلم وثائقي عن المجتمع السوري، وإظهار دور المرأة وتأثيره في البلد وعلى الأجيال خلال الحرب.

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