هل كسبت نادين الراسي دعوى حضانة طفليها؟

بتغريدة "تصبحون على عدل" ختمت الممثلة نادين الراسي يومها على "تويتر". وكلمة عدل تحمل مدلولاً كبيراً بالنسبة إلى نادين الراسي في هذه المرحلة من حياتها الشخصية ، في ظل الظروف التي تمر بها نادين الراسي حالياً، بعد انفصالها عن زوجها جيسكار أبي نادر، خصوصاً بعد أن وصلت الأمور بينهما إلى القضاء، بسبب النزاع القضائي الذي يدور بينهما في المحاكم، حول قضية حضانة إبنيهما مارسيل وكارل. فهل كسبت نادين الراسي قضية حضانة الطفلين، خصوصاً بعد الحملة الشرسة التي لاحقت جيسكار الذي اتهم بأنه لا يصلح كأب لحضانة أولاده، بعد أن قام بنشر صور لهما على "إنستقرام" يظهران فيها وهما يستحمان عاريين في الحمام، وصور أخرى وهما يتبولان في الشارع، أم أن نادين كان تقصد شيئاً آخر بكلامها؟