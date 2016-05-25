وفاة الممثل باك كارتاليان عن 93 عاماً

فارق الممثل الأمريكي باك كارتاليان Buck Kartalian الحياة عن عمر ناهز الـ93 عاماً، وذلك لأسباب طبيعية متعلقة بتقدم العمر في المركز الطبي Providence Holy Cross، في كاليف الأمريكية.

وأكد خبر وفاة الممثل الذي شارك في بطولة فيلم Planet of the Apes، إبنه جايسون كارتاليان.

يذكر أن كارتاليان شارك في العديد من الأعمال الفنية المهمة ومنها Cool Hand Luke وThe Outlaw Josey Wales.

وفاة النجم نيك مينزا على المسرح

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"