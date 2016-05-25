المرصد السورى: لا يوجد أى تقدم استراتيجى لـ "قوات سوريا الديمقراطية" فى الرقة

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) عدم إحراز أى تقدم استراتيجى لـ "قوات سوريا الديمقراطية" فى مدينة (الرقة) معقل تنظيم (داعش) الإرهابى شمال سوريا.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن - فى اتصال هاتفى مع قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن طيران التحالف الدولى شن أكثر من 100 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية فى (الرقة) نجم عنها السيطرة فقط على 4 مزارع وقرية (النمرودية) فى ريف الرقة الشمالى.

وحول نزوح العائلات من الرقة، أوضح عبدالرحمن أن هناك نزوحا لمئات العائلات من المدينة، خوفا من القصف المكثف من قبل طائرات التحالف الدولي، مضيفا "نعلم أن مقرات تنظيم داعش ومساكن مقاتليه أصبحت ضمن المنازل، أى أن الغارات الجوية قد تودى بحياة الكثير من المدنيين".

وأشار إلى أن التنظيم سمح بخروج المدنيين من الرقة بإتجاه مناطق سيطرته، لكنه منع خروج المدنيين إلى ما دون ذلك من المناطق التى يسيطر عليها النظام أو الفصائل الموالية له.