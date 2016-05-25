في_إفريقيا – محمد أبو العلا لـ في الجول: شيء واحد يساعد الزمالك على تخطي مجموعته

"أرى أن مجموعة الزمالك أصعب إلى حد ما عن الأهلي" هكذا أبدى محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق رأيه في قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الوداد المغربي وأسيك أبيدجان الإيفواري وزيسكو الزامبي.

فيما يلعب الزمالك في المجموعة الثانية بجوار وفاق سطيف الجزائري وإنيمبا النيجيري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتحدث أبو العلا لـFilGoal.com قائلا:"كما أن توقيت مباريات الزمالك صعب للغاية فهو سيخرج لمقابلة إنيمبا أولا ثم يواجه وفاق سطيف".

وأكمل لاعب الزمالك السابق حديثه"إنيمبا لديه خبرات إفريقية من المشاركات السابقة ستصعب على الزمالك مهمته، ووفاق سطيف أحد أقوى الفرق بالمجموعة ومرشح مع الزمالك لبلوغ الدور نصف النهائي".

وأردف"لذا يجب على الزمالك أن يحصل على أربع نقاط على أقل تقدير من أول مباراتين كي يقطع شوطا كبيرا نحو التأهل".