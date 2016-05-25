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تعرفي على مجموعة "Pre-Fall 2016" من "لويس فويتون"

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الثلاثاء 24-05-2016 16:26

أطلقت الدار الفرنسيّة العريقة "لويس فويتون Louis Vuitton" مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل الخريف "Pre-Fall 2016" في الأسواق، لذلك حان الوقت لنتعرّف عليها ونستعرضها معك.

ضمّت هذه المجموعة العديد من القطع العصريّة التي جمعت بين الأساليب المتطوّرة التي تذكرنا بعراقة الدار وتراثها الفرنسي والتصاميم الرياضية البسيطة التي أصبحت مطلباً أساسياً لإطلالة الشابات في الفترة الأخيرة، مما سيجعلها من القطع الأساسية في خزانة كل سيّدة ابتداء من الإكسسوارات الجلدية المتميّزة وانتهاء بالفساتين العصرية الرائعة.

شاهدي معنا مجموعة "Pre-Fall 2016" من "لويس فويتون" وشاركينا برأيك.

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سيدتي