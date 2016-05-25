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بالصور.. زيارة تفقدية لإعمال تطوير المناطق العشوائية بسوهاج

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خلال الزيارة

خلال الزيارة

استقبلت محافظة سوهاج، المهندسة سعاد نجيب رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، والمهندس أسامه اسماعيل بالتخطيط العمراني بادارة متابعة مشروعات الجمهورية في زيارة تفقدية لإعمال تطوير منطقة السماكين ومنطقة القيسارية بمركز المنشاة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية علي مستوي الجمهورية.

اوضحت  سعاد نجيب ان الزيارة تاتي في إطار المتابعة الدورية للإنشاءات ومتابعة سير الاعمال وما إذا كان هناك اي عائق او مشكلة لحلها والوقوف علي اخر ما توصلت إليه أعمال الإنشاء.

وتم عقد إجتماع مع المحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة  مني مقار المشرفه علي تطوير المناطق العشوائية.

وقال شلبي انه تم انشاء عدد 9 عمارات سكنية بارتفاع خمس طوابق باجمالي عدد 207 شقة.زيارة سعاد نجيب رئيس الادارة المركزية لصندوق تطوير المناطق العشوائية (5)زيارة سعاد نجيب رئيس الادارة المركزية لصندوق تطوير المناطق العشوائية (8)

زيارة سعاد نجيب رئيس الادارة المركزية لصندوق تطوير المناطق العشوائية (4)

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