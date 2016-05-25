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الأوقاف تخصص 2331 مسجدا للاعتكاف منها ألف جامع نموذجى

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الأوقاف تخصص 2331 مسجدا للاعتكاف منها ألف جامع نموذجى الأوقاف تخصص 2331 مسجدا للاعتكاف منها ألف جامع نموذجى

الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف – أرشيفية

خصصت وزارة الأوقاف، 2331 مسجدا وجامعا يشمل كل الفعاليات الدينية الكبرى خلال شهر رمضان المقبل، منها ألف مسجد جامع نموذجى يشهد فعاليات القيام والتراويح والأمسيات الدينية والدروس والخطب وتلاوة السورة والقوافل الدينية والملتقيات الفكرية. وخصصت الوزارة، حسب مصادر، 142 مسجدا تصلى القيام بجزء كامل، و536 بها قراء سورة يقوم بتلاوة القرآن فى الاستراحات كل 4 ركعات من صلاة التراويح، حيث دخلت بعض مساجد السلفية ضمن العدد الخاص بالاعتكاف، وذلك بوجود خطيب من الأوقاف يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية له، مع منع دخول أجهزة الاشتعال ومنع طهى الطعام بالمسجد.

 

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