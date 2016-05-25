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بالصور.. وفد برلمانى فرنسى يلقى زهورًا بشواطئ الإسكندرية على ضحايا الطائرة

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بالصور.. وفد برلمانى فرنسى يلقى زهورًا بشواطئ الإسكندرية على ضحايا الطائرة بالصور.. وفد برلمانى فرنسى يلقى زهورًا بشواطئ الإسكندرية على ضحايا الطائرة
ألقى الوفد البرلمانى الفرنسى، ويرافقه عدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، منذ قليل، الزهور من فوق كوبرى ستانلى، على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة.

كان نواب الإسكندرية، سمير البطيخى، وحسنى حافظ، عضوا مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر، وباب شرق، وهيثم الحريرى عن دائرة محرم بك، استقبلوا صباح اليوم، 3 من أعضاء البرلمان الفرنسى، فى مكتب القنصل نبيل حجلاوى.

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(1)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(2)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(3)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(4)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(5)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(6)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(7)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(8)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(9)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(10)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(11)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(12)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(13)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(14)

تأبين-ضحايا-الطائرة-المنكوبة-بالشموع-وإلقاء-الورود-بشاطىء-الإسكندرية-(15)


>- نواب الإسكندرية يستضيفون وفدا فرنسيا ويلقون الزهور على أرواح ضحايا الطائرة

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