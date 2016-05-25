أخبار سوريا اليوم.. قوات التحالف الدولى تنفذ 17 ضربة جوية ضد داعش فى سوريا

ركزت أخبار سوريا اليوم، على الغارات التى تنفذها قوات التحالف الدولى ، ومقتل مسلحين أثناء محاولة التقدم على خان طومان، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، مقتل 35 من مليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" المعارضة المسلحة.

أخبار سوريا اليوم



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أخبار سوريا اليوم

نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 17 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى كل من سوريا والعراق. وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية (العزم الصلب)- أورده الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأربعاء- بأن قوات التحالف الدولى نفذت ضربتين جويتين فى سوريا مستخدمة مهاجمات أرضية وطائرات هجومية بالقرب من عين عيسى ومارع. وتم خلال تلك الضربات تدمير موقع قتالى وسيارة تابعة للتنظيم ونظام قذائف هاون.>قتل 14 مسلحا من المليشيات الموالية لإيران فى سوريا اليوم الأربعاء، خلال محاولة تقدم إلى "خان طومان" بريف حلب. وأفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية بأن من بين القتلى 10 أفغان، وعراقيين اثنين بالإضافة إلى إيرانى ولبنانى.

قتل 35 من مليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" المعارضة المسلحة الأربعاء، خلال محاولتهم التقدم فى مناطق بريف الرقة الشمالى. وأفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية بأن مسلحى تنظيم داعش نصبوا كمينا لمجموعة من مليشيات "سوريا الديمقراطية" فى بلدة الهيشة، حيث قام انتحارى بتفجير سيارة مفخخة.

ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات التى هزت مدينتى طرطوس وجبلة السوريتين إلى 184 قتيلا. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن 136 قتيلا سقطوا فى مدينة جبلة، فيما قتل 48 فى طرطوس نتيجة 9 تفجيرات هزت المدينتين.

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