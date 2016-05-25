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مخاوف من انتشار "زيكا" بفرنسا والبرازيل بسبب الألعاب الأولمبية وكرة القدم

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مخاوف من انتشار "زيكا" بفرنسا والبرازيل بسبب الألعاب الأولمبية وكرة القدم مخاوف من انتشار "زيكا" بفرنسا والبرازيل بسبب الألعاب الأولمبية وكرة القدم
حذر المسئولون فى الخدمات الصحية والمراقبة الفرنسية من انتشار وباء فيروس "زيكا" بعد أن عاود نشاطه بصورة كبيرة حتى شهر نوفمبر.

وبدأ فيروس "زيكا" الذى تفشى فى منطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية ينتشر فى الأراضى الواقعة بالقرب من البحار الفرنسية، كما أن هناك فترتين تخشى السلطات الصحية الفرنسية من تزايد الوباء فيها، الأولى الألعاب الأولمبية فى البرازيل والثانية فى مباريات كره القدم الأوروبية فى فرنسا.

يشار إلى أن البعوضة المسئولة عن فيروس "زيكا" بها خطوط باللون الأبيض والأسود ومنتشرة حاليا فى 30 مقاطعة بجوار البحر المتوسط، واتجهت إلى الشمال بسبب الاحتباس الحرارى وتتمركز الحشرة فى العديد من الأماكن، وأصابت 23 ألفا 860 حالة فى منطقة المارتينيك، و5 آلاف حالة فى جويانا، و3 آلاف، و885 فى جوادولوب، بالإضافة إلى 247 حالة تم نقلها عن طريق الممارسة الجنسية.

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