القبض على خلية إرهابية متورطة فى استهداف رجال الشرطة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وأثبتت التحريات أن الخلية متورطة فى ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية التى شهدتها الجيزة العام الحالى والماضى، والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة.

وردت معلومات للواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بأن أفراد الخليلة الإرهابية التى استهدفت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمحافظة الجيزة، أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ينتمون إلى قرى مراكز البدرشين والعياط وأبو النمرس.

وكشفت التحريات أنهم متورطون فى الهجوم على كمين شرطة بالبدرشين، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى إطلاق النار على خفير نظامى معين لتأمين مزلقان سكك حديدية، ما أسفر عن استشهاده بالإضافة إلى الهجوم على كمين المرازيق عدة مرات.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين تمكن رجال المباحث بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من ضبط 8 أشخاص يكونون خلية إرهابية للهجوم على رجال الشرطة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة ما نسب إليهم، كما أرشدوا عن عدد من الأشخاص متورطين فى تنفيذ الهجوم الإرهابى على رجال الشرطة بحلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

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