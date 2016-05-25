بالصور.. مصرع شخص فى حريق فندق السويس

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، فى حريق نشب بفندق "جرين هاوس" بالسويس، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة السويس، بنشوب حريق بفندق "جرين هاوس" بمدينة بورتوفيق، وتبين أن الحريق نشب بالدور الخامس بالفندق، وأخمدته قوات الحماية المدنية، وأكد مصد أمنى أن الحريق تسبب فى مصرع شخص، ونقل جثته لمشرحة مستشفى السويس العام.

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