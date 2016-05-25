تأجيل محاكمة متهمي «إقتحام قسم التبين» لـ 28 مايو

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في “إقتحام قسم التبين”، لجلسة 28 مايو لإستكمال مرافعات الدفاع .

وطلبت المحكمة حضور اللواء مدحت محمد علي، مدير التصوير الجنائي بذات الجلسة، مع إستمرار حبس المتهمين

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.