منع مراسل صحيفة «لا كروا» الفرنسية من دخول البلاد

مراسل «ONA»:

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، “ريمى بيغاليو” مراسل صحيفة “لا كروا” الفرنسية الكاثوليكية من الدخول البلاد، عقب وصوله إلى القاهرة بناء علي طلب احدي الجهات الأمنية .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن مراسل صحيفة “لا كروا” الفرنسية وصل إلى القاهرة قادما من باريس, وبالكشف على بياناته طلبت إحدى الجهات الأمنية عدم دخوله إلى مصر, وترحيله إلى نفس الجهة التى وصل منها.

وأوضحت المصادر، أن السفارة الفرنسية بالقاهرة على علم بمنع الصحفي الفرنسي، حيث التقي القنصل الفرنسي بالقاهرة به داخل المطار قبل ترحيله .