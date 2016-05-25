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منع مراسل صحيفة «لا كروا» الفرنسية من دخول البلاد

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منع مراسل صحيفة «لا كروا» الفرنسية من دخول البلاد منع مراسل صحيفة «لا كروا» الفرنسية من دخول البلاد

ارشيفية

مراسل «ONA»:

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، “ريمى بيغاليو” مراسل صحيفة “لا كروا” الفرنسية الكاثوليكية من الدخول البلاد، عقب وصوله إلى القاهرة بناء علي طلب احدي الجهات الأمنية .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن مراسل صحيفة “لا كروا” الفرنسية وصل إلى القاهرة قادما من باريس, وبالكشف على بياناته طلبت إحدى الجهات الأمنية عدم دخوله إلى , وترحيله إلى نفس الجهة التى وصل منها.

وأوضحت المصادر، أن السفارة الفرنسية بالقاهرة على علم بمنع الصحفي الفرنسي، حيث التقي القنصل الفرنسي بالقاهرة به داخل المطار قبل ترحيله .

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أونا

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