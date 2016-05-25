القبض على عاطل يشتبه فى تورطه بارتكاب مجزرة حلوان بالبدرشين

ألقت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بالبدرشين، يشتبه فى تورطه فى تنفيذ مجزرة حلوان، التى راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل بتنفيذ عمليات إرهابية، والاشتراك فى تنفيذ الهجوم الإرهابى على رجال الشرطة بحلوان، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والذخيرة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى التحقيق معه للتوصل إلى حقيقة تورطه فى الهجوم على رجال شرطة حلوان، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ضبط أسلحة نارية وذخيرة بحوزة عاطلين فى أكتوبر

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