سقوط عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه النقباء مصطفى سلامة وأحمد ثروت وأنور القاضى وإسلام مشهور بالقبض على المتهم "محمد .أ .ع" 29 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان، وبحوزته 25 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرام، وتليفون محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحررالمحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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