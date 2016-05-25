أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

Google+ Print
سقوط عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو فى الإسماعيلية سقوط عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو فى الإسماعيلية
تمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه النقباء مصطفى سلامة وأحمد ثروت وأنور القاضى وإسلام مشهور بالقبض على المتهم "محمد .أ .ع" 29 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان، وبحوزته 25 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرام، وتليفون محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحررالمحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


>- القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى فايد بالإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365