السيطرة على حريق بأكبر فندق بمدينة السويس

شب حريق فى فندق بمدينة السويس، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليه.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا بنشوب بفندق كائن بأول الطريق الذى يربط الكورنيش القديم بالجديد والذى يعد أكبر الفنادق بالمدينة.

وتبين أن الحريق شب بغرفة فى الدور الخامس بالفندق، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده لباقى الغرف.

واكد مصد امني، السيطرة علي الحريق وعدم امتداده الي الغرف الاخري بالفندق.

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