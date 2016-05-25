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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق وتستمر الرياح الشمالية الغربية بالتأثير على الدولة تكون نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية مع انخفاض آخر في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الشمالية  .

حركة الرياح : شمالية غربية - جنوبية غربية / 12 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية /25 - 35/50 كم/ساعة خلال النهار..  شمالية غربية / 35 - 50/ 58 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى خمسة وستة أقدام قرب الساحل ومن ستة إلى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و41 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و54 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة وسبع دقائق مساء.


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35       25              80       30 .
> دبي                        36      26              85       35 .
> الشارقة                   37      25              85       30.
> عجمان                    36      26              85       30.
> أم القيوين                36       26             85        30 .
> رأس الخيمة             37       24             80        25 .
> الفجيرة                   41       30             70       35.
> العين                     38       23              85       25 .
> ليوا                       37      25               80       25 .
> الرويس                  34      24               80       35 .
> السلع                    34       25               80       35.
> دلما                      35      28               80       40 .
> طنب الصغرى          34      27               80       35 .
> طنب الكبرى            34      27               80       35 .
> أبوموسى               34       28               85       35.
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