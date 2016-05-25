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بلدية دبي تخصص أول مواقف سيارات وقفية في العالم

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بلدية دبي تخصص أول مواقف سيارات وقفية في العالم بلدية دبي تخصص أول مواقف سيارات وقفية في العالم

خصصت بلدية دبي أول مواقف وقفية في العالم بهدف دعم الحملات المجتمعية في مجال التوعية البيئية والصحية، وذلك بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة وتحقيقاً للرؤية العالمية للأوقاف والهبات التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ومن خلال هذه المبادرة تحصل بلدية دبي على علامة دبي للوقف التي يمنحها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة كجهة داعمة للوقف ونموذج يحتذى به للمؤسسات العاملة بالإمارة.

وصرح المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي أن المواقف خاصة بالشاحنات وتابعة للدائرة وهي الأولى في العالم في هذا المجال تخصص للوقف وحرصت الدائرة على تخصيص ريعها لهذه الغاية النبيلة التي حرصت الرشيدة على تشجيعها وتعزيزها لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب من أجل العمل على تحقيق رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات.

وأكد لوتاه حرص بلدية دبي على دعم كل ما تطلقه القيادة الحكيمة من مبادرات وتوجيهات في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بمسؤولياتها المجتمعية والمؤسسية تجاه مختلف شرائح المجتمع محليا وإقليمياً وعالمياً بما يضمن إبراز مكانة الإمارة في كافة المحافل وعلى مختلف الأصعدة في سبيل تحقيق السعادة و العيش الكريم لأفراد المجتمع.

وأشار إلى أن قيمة هذه الرؤية العالمية التي تساهم في تعزيز جهود الدولة في هذا المجال من خلال نظام عالمي واضح يتيح المنفعة للجميع دون قيود جغرافية أو دينية أو عرقية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى شعوب العالم و من خلال مشاريع تنموية مبتكرة ...مشيدا بجهود مركز الشيخ محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة والعاملين به.

وقال الدكتور حمد الحمادي، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أن الوقف المبتكر الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمل على فتح أبواب الوقف لكافة فئات المجتمع ومؤسساته بعد أن كان مفهوم الوقف يقتصر على فئات محدودة، لافتاً إلى أن بلدية دبي تبنت مفهوم الوقف المبتكر بصورة فريدة من نوعها من خلال إطلاق أول مواقف وقفية في العالم بحيث يعود ريع هذه المواقف لصالح حملات التوعية المجتمعية في مجال البيئة وهذه الفكرة بحد ذاتها جديرة بالتمعن في الآفاق الواسعة وغير المحدودة التي يمكن تبنيها من خلال الوقف المبتكر.

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