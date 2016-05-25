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#في_إفريقيا - قائد إنيمبا عن مجموعة الزمالك: هي الأصعب لهذا السبب

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#في_إفريقيا - قائد إنيمبا عن مجموعة الزمالك: هي الأصعب لهذا السبب #في_إفريقيا - قائد إنيمبا عن مجموعة الزمالك: هي الأصعب لهذا السبب

يعتقد تشيندو أودجي قائد إنيمبا أن المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا التي تضم فريقه مع الزمالك هي الأصعب.

ووقع إنيمبا مع الزمالك وصن داونز ووفاق سطيف في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أودجي لموقع "دايلي تراست": "دون شك، مجموعتنا هي الأقوى، فهي تضم الفرق التي فازت بدوري الأبطال أكثر من مرة ولديها القدرة على الفوز مجددا".

وتابع "صحيح أن المجموعة صعبة، ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل لنصف النهائي وبعدها أي شيء قد يحدث".

وأتم "سنبذل أقصى جهدنا لنجهل نيجيريا فخورة بنا من جديد، المجموعة تبدو صعبة ولكننا لسنا خائفين من مواجهة خصومنا".

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