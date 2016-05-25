نهائي_الأبطال - ريال مدريد لا يعرف الفوز على أتليتكو إلا في أوروبا منذ 2014

(إفي): يتواجه ريال مدريد وأتليتكو مدريد في صراع على لقب دوري الأبطال الأوروبي يوم السبت، وذلك بعد عامين من صراعهما في نهائي لشبونة، الذي توج به النادي الملكي بعد الفوز في الشوطين الإضافيين 4-1 ، ومنذ ذلك الحين فاز الريال بدربي وحيد أمام الروخيبلانكوس، مقابل أربعة تعادلات وخمس هزائم على يد فريق المدرب دييجو سيميوني.

وهذه هي الأرقام المأخوذة من آخر 10 لقاءات جمعت الفريقين في الموسمين الأخيرين، منذ فوز الريال 4-1 في نهائي دوري الأبطال يوم 24 مايو 2014 في لشبونة حين احتاج الريال للوقت الإضافي كي يحسم لقب العاشرة لصالحه، وكانت نتيجة آخر دربي في 26 فبراير الماضي قد انتهت بفوز أتليتكو 1-0.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدف الدربي الأخير، والذي كان حاسما لفوز الأتلتي مرة أخرى على الريال، وهو ما حدث خلال أربع مواجهات أخرى على مدار الموسمين الماضيين، حيث تقابل الفريقان أربع مرات في موسم 2014-2015 في ثلاث بطولات مختلفة هي الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

ففي الليجا، اكتسح أبناء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بنتيجة 4-0 الفريق الملكي بملعب فيسنتي كالديرون في السابع من فبراير 2015 ، وكان الروخيبلانكوس قد فاز بالفعل في لقاء الدور الأول 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو في 13 سبتمبر 2014.

وفي كأس السوبر الإسباني، انتزع أتليتكو مدريد البطولة بعد فوزه 1-0 في لقاء الإياب على ملعب فيسنتي كالديرون في 22 أغسطس 2014 ، بينما كرر الروخيبلانكوس فوزه على ريال في ربع نهائي كأس الملك بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب أيضا التي أقيمت في السابع من يناير 2015.

وتعادل أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب من البطولتين على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدف في كأس السوبر وهدفين كأس الملك. وهذان اثنان من أربعة تعادلات انتهى بها الدربي خلال آخر 10 لقاءات. وكان التعادلان الآخران هما 1-1 في الموسم الجاري بملعب فيسنتي كالديرون في الليجا، و0-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في 14 أبريل 2015.

وحقق ريال في إياب ربع نهائي دوري الأبطال عام 2015 فوزه الوحيد على أتليتكو خلال الموسمين الماضيين، بهدف سجله المكسيكي خافيير هرنانديز (تشيتشاريتو).

وعلى مدار مباريات الدربي الـ10 بين قطبي العاصمة الإسبانية، سجل أتليتكو 14 هدفا مقابل ستة للريال الذي عجز عن هز شباك جاره اللدود في نصف هذه المباريات، خمسة لقاءات، بينما أنهى منافسه الغريم لقاءين فحسب دون تسجيل أي هدف.