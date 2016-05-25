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رسميا – تشاكا مدفعجي

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رسميا – تشاكا مدفعجي رسميا – تشاكا مدفعجي

أعلن نادي أرسنال رسميا عن ضم جرانيت تشاكا متوسط ميدان بروسيا مونشنجلادباخ بعقد طويل الأمد وبأجر وقيمة غير معلنين.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق اللندني عن ضم متوسط الميدان الدولي السويسري قادما من فريقه الألماني والذي ارتدى شارة قيادته في الموسم الماضي.

وصرح تشاكا عقب انضمامه "أنا سعيد للغاية بالانضمام لأرسنال لا يمكنني الانتظار للعب له وتمثيل نادي مثله والمشاركة في الدوري الإنجليزي. سوف أقدم كل ما لدي من أجل أرسنال ومساعدته في الفوز بالألقاب وجعل الجماهير سعيدة".

وشارك تشاكا في 36 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم مع جلادباخ وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

في حين أن فينجر تحدث عنه "تشاكا لاعب متميز للغاية وشاب ولعب في دوري أبطال اوروبا ولديه خبرة جيدة في الدوري الألماني".

وتابع "كنا نتابعه لفترة طويلة وهو لاعب سيضيف جودة للتشكيل، نتمنى له بطولة يورو 2016 رائعة مع منتخب سويسرا، ونتطلع لنرحب به في أرسنال قبل الموسم المقبل".

الجدير بالذكر أن عدد من التقارير قد ألمحت إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ30 مليون جنيه استرليني.

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فيديو اليوم السابع