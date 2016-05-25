تقارير – يوفنتوس توصل لإتفاق مبدئي مع ماسكيرانو

كشفت عدة تقارير صحفية في إنجلترا وإسبانيا عن أن يوفنتوس قد توصل لإتفاق مع خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة.

وحسب ما ورد بصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن الدولي الأرجنتيني قد توصل لإتفاق مبدئي مع النادي الإيطالي واتفق على كافة البنود الشخصية في صدمة لنادي برشلونة.

بينما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأربعاء عن أن الدولي الأرجنتيني كان يفكر في مستقبله مع برشلونة ويبحث عن عروض جديدة إلى أن وصله عرض يوفنتوس.

بينما صحيفة "سبورت" الكتالونية قد أكدت أن اللاعب قد توصل لإتفاق رسمي مع يوفنتوس على كافة البنود الشخصية.

وفاز خلال موسمين مع لويس إنريكي مدرب برشلونة بسبعة ألقاب من أصل تسعة ألقاب نافس عليها.

وحسب التقارير فإن ماسكيرانو قد وافق على اللعب ليوفنتوس بعقد يمتد لثلاثة أعوام، لكن يجب أن يتم الاتفاق بين برشلونة ويوفنتوس.

وألمحت صحيفة "ميرور" إلى أن يوفنتوس بحاجة لإقناع برشلونة بالتخلي عن لاعب مهم من تشكيلتهم خلال الصيف خاصة وأن الفريق سيعاني من أزمة في الدفاع.

وكان ماسكيرانو قد جدد عقده مع برشلونة في 2014 حتى عام 2018 مع أحقية التجديد مباشرة لعام إضافي بشرط جزائي يقدر بـ100 مليون يورو.