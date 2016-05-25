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#نهائي_الأبطال - راموس: لحسن الحظ.. رفضت يونايتد وفضلت البقاء مع ريال مدريد

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#نهائي_الأبطال - راموس: لحسن الحظ.. رفضت يونايتد وفضلت البقاء مع ريال مدريد #نهائي_الأبطال - راموس: لحسن الحظ.. رفضت يونايتد وفضلت البقاء مع ريال مدريد

قال سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد إنه رفض عرضا من مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي لحسن حظه وفضل البقاء مع النادي الملكي.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت المدافع صاحب الـ30 عاما بالانتقال لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي لكنه وقع على تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة 5 أعوام.

وصرح راموس لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية "لحسن الحظ رفضت مانشستر يونايتد في الصيف الماضي".

وأضاف "حسنا، هذا شيء من الماضي الآن، قرار اتخذته ولحسن حظي كنت على صواب".

وأتم "اختياري كان واضحا بالبقاء مع ريال مدريد وأنا فخور كوني سأستمر هنا لأعوام كثيرة".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد مر بموسم سيء انتهى باحتلاله المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي وعدم تأهله لدروي الأبطال بالإضافة إلى توديعه البطولة من دور المجموعات ولم يفز هذا الموسم سوى ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وسيشارك بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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