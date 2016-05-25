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#نهائي_الأبطال – ألفيش: أتمنى فوز أتليتكو مدريد باللقب

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#نهائي_الأبطال – ألفيش: أتمنى فوز أتليتكو مدريد باللقب #نهائي_الأبطال – ألفيش: أتمنى فوز أتليتكو مدريد باللقب

قال داني ألفيش مدافع برشلونة إنه يريد أن يفوز أتليتكو مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد لأنه يستحق نظرا للعمل الشاق الذي يقوم به الفريق.

وكان أتليتكو مدريد قد أقصى برشلونة في دور الـ8 وبايرن ميونيخ في نصف النهائي ليواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات نقلتها "إي إس بي إن" قال ألفيش "أريد أن يفوز أتليتكو مدريد ليس لأنني أريد ريال مدريد أن يخسر، أنا أحب أن أراه يخسر بالطبع".

وأضاف "لكن السبب الحقيقي هو أن أتليتكو فريق قام بالكثير من العمل الشاق ليصل لتلك المرحلة".

وتابع "أتليتكو يستحق الفوز باللقب في تلك المرحلة، ريال مدريد لديه الكثير من الألقاب، أتمنى أن يفوز الروخيبلانكوس باللقب لما قدموه طوال تلك السنوات الأخيرة".

ويواجه ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 28 من الشهر الجاري على ملعب سان سيرو بميلان.

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