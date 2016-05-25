غلق 11 منشأة طبية و17 مخبز ومطعم وسوبر ماركت بالمنصورة لمخالفة التراخيص

قرر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، غلق 11 منشأة صحية، عيادات نساء وتوليد، ومعامل تحاليل طبية، ومـراكز علاج طبيعي وحضانات، بمراكز ومدن المحافظة شملت مدن دكرنس والجمالية منها 9 منشآت يتم إدارتها بدون تراخيص ومنشأتان خالفتا شروط الترخيص الصادر لها من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وجاء قرار إمام وفقا لما عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة من تقرير المرور الميداني من إدارة العلاج الحر والإدارات الصحية المتابعة مديرية.

ووجه محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية من قبل مديرية الصحة نحو غلق تلك المنشآت مؤكدا على أهمية الاستمرار فى تكثيف حملات المرور الميداني من إدارة العلاج الحر والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة نحو غلق تلك المنشآت مؤكدا على أهمية الاستمرار فى تكثيف حملات المرور الميداني على كافة المنشآت الصحية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين. وتنفيذا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالنسبة للمنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

وتم غلق 17 منشأة غذائية بالمنصورة تعمل بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية، والصحية شملت تلك المنشآت محلات أسماك، وإنتاج حلوى من عجين، ومحال حلويات، وعطارة، وبيع بقوليات، وسوبر ماركت، ومحال بيع لحوم مجمدة، وفطير، ومحال بيع مواد غذائية، ومحال ذبح وتنظيف دواجن، ومخابز.

>جاء قرار المحافظ وفقا لما عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لتقرير حملة المرور الميداني للإدارة العامة للطب الوقائى بمديرية على بعض المنشآت بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة حيث تم تحرير (21) محضر صحى لأصحاب تلك المنشآت.

وشملت المحاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمحلات وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ولعدم وجود تراخيص، كما تم إعدام 126 كيلوجرام من الددواجن المجمدة وحمام وسمان لتغير الخواص الطبيعية وكذا إعدام 255 كيلوجرام أسماك مجمدة مملحة وطازجة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام 60 كيلو رقاق وكنافة غير صالحة.

ووجه محافظ الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية من قبل مديرية الصحة نحو غلق المنشآت المشار إليها وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية القوى العاملة ورئاسة الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة لخطورة تلك المنشآت على الصحة العامة وحرصا على صحة وحياة المواطنين.

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