بالصور.. تشييع جنازة الشهيد مجند عرفة سيد من مسقط رأسه فى بنى سويف

شيع الآلاف من أهالى قرية مازورة ومركز سمسطا جثمان الشهيد عرفة سيد عمار، والذى استشهد مساء أمس فى حادث استهداف مدرعة بمنطقة الشيخ زويد بجنوب سيناء .

وتقدم الجنازة العسكرية التى خرجت من مسجد عثمان بن عفان بمنطقة الفلوجة بوسط مدينة سمسطا محافظ بنى سويف، المهندس شريف حبيب، يرافقه السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، وأحمد دسوقى رئيس مدينة سمسطا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى جموع حاشدة من أبناء مركز ومدينة سمسطا بعد أداء صلاة الجنازة، وسط صراخ من النساء حزنًا على الشهيد.

وردد المشاركون فى الجنازة هتافات منها: "الإرهاب عدو الله، والشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص العادل للشهداء وضرورة استمرار الحرب على الإرهاب.

وقال محمد عبد الدايم عم الشهيد "عرفة هو أكبر أشقائه ولديه أربعة أشقاء محمد ومحمود ونورا ومروة، ووالده يعمل بالمملكة العربية السعودية، وكنا فى انتظار خطوبة عرفة عقب انتهاء فترة تجنيده .

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