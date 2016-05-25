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مكتبة الإسكندرية تعيد إطلاق برنامج "شباب من أجل التغيير"

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مكتبة الإسكندرية تعيد إطلاق برنامج "شباب من أجل التغيير" مكتبة الإسكندرية تعيد إطلاق برنامج "شباب من أجل التغيير"
تعيد مكتبة الإسكندرية إطلاق برنامج "شباب من أجل التغيير" فى مرحلته الرابعة تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: دعم قادة المستقبل" بعد النجاح الذى حققته المراحل الثلاث السابقة.

وقال بيان للمكتبة اليوم، إن تنفيذ هذه المرحلة يتم بالتعاون مع منظمة ""TakingITGlobal ومن خلال منسقين محليين وبعض المنظمات المحلية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتتضمن هذه المرحلة 10 دول عربية وهم "الجزائر، البحرين، ، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، عمان، والإمارات".

تهدف هذه المرحلة للتعرف على الشباب العربى الموهوبين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة فرص تنمية لهم وخلق نشطة تضم وترعى هذه المواهب. كما يسعى البرنامج إلى دعم الشباب للمبادرة بالتغيير الإيجابى فى مجتمعاتهم من خلال تنفيذ مشاريعهم التنموية.

ويقدم البرنامج مجموعة من المنح صغيرة للفائزين، لتنفيذ فكرة مشروعاتهم المقدمة والمبادرة بالتغيير فى مجتمعاتهم، كما يقدم الدعم للفائزين من خلال مشاركتهم فى دورة تدريبية عن كيفية إدارة المشاريع وتعلم المزيد عن استخدام الأدوات والمساحات المتاحة لهم من خلال البرنامج على شبكة الإنترنت، كما يتيح البرنامج الفرصة للفائزين للمشاركة فى فعاليات ومؤتمرات دولية وإقليمية لتبادل الخبرات مع آلاف من الشباب ومناقشة الموضوعات التى تهمم وعرض إنجازات مشروعاتهم المتميزة، من خلال مجلة شباب من أجل التغيير الإلكترونية ووسائل أخرى.

وأشاد المشاركون السابقون بأهمية ومدى فعالية مشروع "شباب من اجل التغيير" فى اتاحة شبكة قوية تدعم الشباب الذى يتشارك نفس الشغف والارادة وتحقق احلامهم.
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