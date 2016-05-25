بالصور.. محافظ السويس يطالب الأسرة المصرية بغرس القيم فى تربية الأبناء

أكد اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، أهمية دور المرأة فى تربية أبنائها وتعليمهم، مطالباً الأسرة المصرية بالمتابعة المستمرة والاهتمام بغرس القيم والأخلاق الحميدة والسلوكيات الطيبة فى المجتمع وتنمية أى موهبة تظهر على الأطفال.

جاء ذلك خلال اللقاء التوعوى الذى حضره المحافظ بعنوان "المرأة صانعة المستقبل"، ضمن سلسلة ندوات يعقدها المجلس القومى للمرأة بقرى وأحياء السويس.

وأشار محافظ السويس إلى أن هناك مشروع مدينة السويس الجديدة بمنطقة عيون موسى، سيعطى دفعة قوية لتعمير المنطقة فى جميع المجالات.

من جانبها قالت فوزية عبد الله، مقرر المجلس القومى للمرأة لفرع السويس، إن هذه الندوات تهدف لرفع الوعى للمرأة والنهوض بالمستوى الفكرى والإنسانى، بما يساعدها على تعليم أولادها وحل أى مشاكل تواجهها ومحو أمية الآلاف من السيدات بالمناطق الريفية والنائية.

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