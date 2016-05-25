تنظيم داعش يمنع سكان الفلوجة من مغادرتها وسط عملية استعادتها

قال مسؤول عراقى وجماعة إغاثة إن تنظيم داعش يمنع السكان من الفرار من الفلوجة وسط عملية عسكرية لاستعادة المدينة الواقعة غرب بغداد.

قال شاكر العيساوي، رئيس مجلس بلدية عامرية الفلوجة المجاورة، إن نحو 20 أسرة غادرت المناطق الواقعة على مشارف الفلوجة منذ بدء الهجوم قبل ثلاثة أيام. وأضاف العيساوى أنه لم تتمكن أى أسرة من الفرار اليوم الأربعاء مع تشديد مقاتلى تنظيم داعش السيطرة على مخارج المدينة.

وقال المجلس النرويجى للاجئين إن متطرفى تنظيم داعش يهددون السكان بالموت إذا حاولوا الفرار. وذكر المتحدث باسم المجلس، بيكى بكر عبد الله، إن هناك مخاوف كبيرة على أى شخص "يحاول الفرار".

ولا يزال الاف المدنيين فى الفلوجة، التى يسيطر عليها التنظيم منذ أكثر من عامين.

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