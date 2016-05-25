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اضطراب فى مواعيد الطيران الجزائرى بسبب إضراب عمال المراقبة الجوية بفرنسا

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اضطراب فى مواعيد الطيران الجزائرى بسبب إضراب عمال المراقبة الجوية بفرنسا اضطراب فى مواعيد الطيران الجزائرى بسبب إضراب عمال المراقبة الجوية بفرنسا
تشهد مواعيد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو فرنسا اضطرابات اعتبارا من مساء الأربعاء، وغدا الخميس، بسبب إضراب عمال المراقبة فى الخطوط الجوية الفرنسية.

وذكرت مصادر إعلامية أنه لن يتم إلغاء آية رحلات، بيد أنه سيتم بسبب ذلك إعادة ترتيب الجدول الزمنى للرحلات مع إمكانية حدوث تأخير فى مواعيدها وذلك بناء على طلب الإدارة الفرنسية للطيران.
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