وزراء الإعلام العرب يضعون خطة تحرك فى الخارج لتصحيح صورة المسلمين

قرر وزراء الإعلام العرب فى ختام اجتماع دورتهم العادية 47 والتى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية اليوم الأربعاء، وضع خطة للتحرك الإعلامى العربى فى الخارج تهدف للتصدى للحملة المعادية وتصحيح الصور النمطية التى تروج لها بعض وسائل الإعلام الخارجية عن العرب والمسلمين.

كما قرر الوزراء إعلان القدس عاصمة الإعلام العربى، ووضع خارطة طريق عربية إعلامية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 تهدف إلى مساهمة الإعلام لقضايا التنمية المستدامة.

وقرر الوزراء أيضا فى ختام اجتماعهم الذى رأسته البحرين، التصدى لظاهرة الإرهاب لتضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء، لمواجهة الإرهاب الذى يهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم والإسهام بقوة فى تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب.

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