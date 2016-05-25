قوات التحالف الدولى تنفذ 17 ضربة جوية ضد أهداف لداعش فى سوريا والعراق

نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 17 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى كل من سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية (العزم الصلب)- أورده الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأربعاء- بأن قوات التحالف الدولى نفذت ضربتين جويتين فى سوريا مستخدمة مهاجمات أرضية وطائرات هجومية بالقرب من عين عيسى ومارع. وتم خلال تلك الضربات، تدمير موقع قتالى وسيارة تابعة للتنظيم ونظام قذائف هاون.

وفى العراق، نفذت قوات التحالف بالتنسيق مع القوات العراقية 15 ضربة جوية مستخدمة طائرات هجومية ومقاتلة ودون طيار بالقرب من البغدادى وبيجى والفلوجة والحبانية والموصل والقيارة والكيسك والسلطان عبدالله.

وتم خلال تلك الضربات، تدمير موقع لإطلاق قذائف الهاون و8 وحدات تكتيكية ونظام هاون وسيارتين للتنظيم وآلية "تركس" و4 مواقع قتالية و4 مخازن سلاح ونفقين للتنظيم.

كما تم استهداف موقعى هاون ورشاش من العيار الثقيل و3 مواقع منام للمحاربين ونظامين للهاون وتدمير موقعين لتجمع المحاربين.

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